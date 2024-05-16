Российский госдолг стало сложно продать

Минфин России впервые за восемь месяцев не смог провести два аукциона ОФЗ

Министерство финансов России признало несостоявшимися сразу два аукциона облигаций федерального займа (ОФЗ). В последний раз ведомство сталкивалось со сложностью продажи госдолга в сентябре прошлого года, когда Центробанк перешел к резкому повышению ставки, а рубль опускался до рекордных за полтора года уровней, пишет «Коммерсантъ».

В этом году ведомство уже отменяло аукционы, но не более одного в день, например, такое случалось в начале апреля. Накануне, 15 мая, на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры не нашлось желающих купить выпуски ОФЗ с постоянным купоном (ПД) с погашением в мае 2039 года и октябре 2026 года.

В начале недели доходности среднесрочных бумаг выросли до 14,08-14,6 процента годовых, что стало максимумом с марта 2022 года. Как отметили в Росбанке, такое движение совпало с объявлением Минфином о запуске новых серий ОФЗ-ПД совокупным объемом 2,75 триллиона рублей.

Повлиять на участников рынка могло и резюме по итогам обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Центробанка. Регулятор ужесточил риторику, признав более вероятным повышение, а не снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Также до максимума с начала цикла повышения ставок ухудшилась ситуация с рублевой ликвидностью.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников впервые согласился с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, признав наличие признаков перегрева российской экономики.