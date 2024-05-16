Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:13, 16 мая 2024Экономика

Российский госдолг стало сложно продать

Минфин России впервые за восемь месяцев не смог провести два аукциона ОФЗ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство финансов России признало несостоявшимися сразу два аукциона облигаций федерального займа (ОФЗ). В последний раз ведомство сталкивалось со сложностью продажи госдолга в сентябре прошлого года, когда Центробанк перешел к резкому повышению ставки, а рубль опускался до рекордных за полтора года уровней, пишет «Коммерсантъ».

В этом году ведомство уже отменяло аукционы, но не более одного в день, например, такое случалось в начале апреля. Накануне, 15 мая, на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры не нашлось желающих купить выпуски ОФЗ с постоянным купоном (ПД) с погашением в мае 2039 года и октябре 2026 года.

В начале недели доходности среднесрочных бумаг выросли до 14,08-14,6 процента годовых, что стало максимумом с марта 2022 года. Как отметили в Росбанке, такое движение совпало с объявлением Минфином о запуске новых серий ОФЗ-ПД совокупным объемом 2,75 триллиона рублей.

Повлиять на участников рынка могло и резюме по итогам обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Центробанка. Регулятор ужесточил риторику, признав более вероятным повышение, а не снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Также до максимума с начала цикла повышения ставок ухудшилась ситуация с рублевой ликвидностью.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников впервые согласился с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, признав наличие признаков перегрева российской экономики.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием. Над Севастополем сбиты ракеты с кассетными боеприпасами

      В России священников трудоустроят в СИЗО

      Стало известно о строительстве ВСУ фортификаций у больниц под Харьковом

      В ВСУ сообщили об отходе из сел в районе Купянска

      Мужчина неделю пытал жену из-за маленького приданого

      Рита Ора снялась в трусах

      В ДНР заявили о дефиците военных ВСУ из-за больших потерь

      Российский госдолг стало сложно продать

      Россиян предупредили о маркетинговой уловке с омега-3

      Си Цзиньпин заявил Путину о готовности выработать новые планы сотрудничества

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше