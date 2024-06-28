Autonews: в России стартовали продажи люксового китайского кроссовера Hongqi HS3

В России официально стартовали продажи люксового китайского кроссовера Hongqi HS3. Об этом со ссылкой на пресс-службу бренда пишет Autonews.

На рынке РФ премиальный автомобиль представлен в двух комплектациях. В версии Comfort машина оснащена двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 156 лошадиных сил и семиступенчатой трансмиссией DCT. Привод кроссовера — передний, а его стоимость 3,99 миллиона рублей.

В комплектации Deluxe покупатель получит более мощный автомобиль с двухлитровым мотором (245 лошадиных сил), полным приводом и восьмиступенчатой коробкой-«автоматом». Цена такой машины — 4,59 миллиона рублей. Экстерьер HS3 отличает решетка радиатора с крупными вертикальными секциями, с нее на капот переходит символизирующий логотип Hongqi элемент красного цвета.

Ранее стало известно, что в России резко выросло число премиальных китайских моделей машин. По итогам марта 2024 года их стало почти в 4,2 раза больше в сравнении с тем же периодом 2023-го — 46 штук. Эксперты отмечают, что за первый месяц весны реализовали в общей сложности 14 736 единиц подобных автомоделей.