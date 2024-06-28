В штабе Байдена назвали неожиданный эффект от провальных дебатов

Reuters: штаб Байдена собрал 14 миллионов долларов в день дебатов с Трампом

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена собрал 14 миллионов долларов в день и на утро после политических дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

Как указали в штабе, промежуток спустя час после старта дебатов «стал наиболее результативным по сбору средств с момента запуска предвыборной кампании в апреле 2023 года».

Ранее представитель предвыборного штаба Демократической партии Сет Шустер заявил, что Байден не планирует выходить из президентской гонки после неудачного выступления на дебатах против Трампа.