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19:15, 28 июня 2024Мир

В штабе Байдена назвали неожиданный эффект от провальных дебатов

Reuters: штаб Байдена собрал 14 миллионов долларов в день дебатов с Трампом

Фото: Marco Bello / Reuters

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена собрал 14 миллионов долларов в день и на утро после политических дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

Как указали в штабе, промежуток спустя час после старта дебатов «стал наиболее результативным по сбору средств с момента запуска предвыборной кампании в апреле 2023 года».

Ранее представитель предвыборного штаба Демократической партии Сет Шустер заявил, что Байден не планирует выходить из президентской гонки после неудачного выступления на дебатах против Трампа.

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      Виктория Кондратьева
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