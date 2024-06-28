В США допустили уход Байдена с поста президента после дебатов

Дотком допустил уход Байдена с поста президента после дебатов с Трампом

Президент США Джо Байден может уйти с поста после провала на предвыборных дебатах с бывшим американским лидером и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Демократы заставят Байдена уйти с поста президента как можно скорее. Байден не будет баллотироваться на выборах 2024 года», — написал бизнесмен.

Ранее представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер заявил, что нынешний президент не намерен выходить из президентской гонки после неудачного выступления на дебатах.