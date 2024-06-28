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13:54, 28 июня 2024Мир

В США объяснили провал Байдена на дебатах слишком хорошей подготовкой

Axios: в Белом доме объяснили провал Байдена на дебатах чрезмерной подготовкой

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Представители Белого дома объяснили провал президента США Джо Байдена на прошедших дебатах с экс-лидером страны Дональдом Трампом чрезмерной подготовкой. Об этом сообщает Axios со ссылкой на анонимных чиновников.

«Он был слишком хорошо подготовлен и полагался на мелочи, когда важны были только бодрость и энергичность», — заявил источник из окружения американского лидера. По его словам, команда Байдена «готовила его не к тем дебатам», так как президенту были необходимы покой и отдых перед выступлением, а не тщательная подготовка.

В беседе с изданием бывший сотрудник Белого дома на анонимной основе заявил, что людей, готовивших Байдена к дебатам и ответственных за его провальное выступление, необходимо уволить.

Ранее сообщалось, что выступление американского лидера на дебатах вызвало панику в Демократической партии, так как Байдену не удалось вернуть доверие граждан.

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      Елизавета Мытарева
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