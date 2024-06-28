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14:30, 28 июня 2024Мир

В США сообщили о смятении среди демократов из-за дебатов Байдена и Трампа

WSJ: дебаты Байдена и Трампа вызвали смятение в рядах Демократической партии США

Фото: Gerald Herbert / AP

Прошедшие дебаты президента США Джо Байдена и бывшего американского лидера Дональда Трампа вызвали смятение в рядах Демократической партии США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Неудачное выступление президента Байдена против Дональда Трампа в четверг вызвало смятение в Демократической партии: чиновники пытались разобраться в перспективах президента», — утверждается в публикации.

По данным издания, американские демократы считают, что запинки и невнятные ответы Байдена на дебатах подкрепили убеждение граждан в том, что лидер страны слишком стар для своей должности.

Анонимный конгрессмен из Демпартии заявил в беседе с изданием, что он «очень обеспокоен», так как избиратели, не поддерживающие Трампа, были потрясены выступлением Байдена. Источник отметил, что он «на коленях молится, чтобы не было слишком поздно заменить» кандидатуру Байдена на предстоящих выборах.

Ранее издание Politico сообщило, что некоторые демократы начали активно обсуждать возможность замены Байдена другим кандидатом после дебатов.

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      Елизавета Мытарева
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