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15:00, 28 июня 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о критической ситуации в Часовом Яре

Пресс-служба 24-й ОМБр ВСУ: ситуация в Часовом Яре критическая

Фото: Reuters

В Часовом Яре сложилась критическая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram заявила пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ.

Как следует из сообщения, украинская армия оказалась «в чрезвычайно сложных условиях» в связи с существенным превосходством российских сил в личном составе и технике.

Отмечается, что наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе канала Северский Донец-Донбасс.

Ранее в Верховной Раде объяснили сдачу позиций ВСУ. По словам народного депутата Марьяны Безуглой, это связано с катастрофической ситуацией с пополнением действующих бригад и созданием новых.

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      Глеб Палехов
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