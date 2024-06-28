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13:56, 28 июня 2024Силовые структуры

ЧП на выступлении ГАИ в Подмосковье с падением машины попало на видео

В Подмосковье на выступлениях ГАИ машина придавила инспектора

В подмосковной Ивантеевке на показательных выступлениях ГАИ произошло ЧП: служебный автомобиль при исполнении трюка упал на инспектора. Видео инцидента публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны выстроившиеся в ряд сотрудники ГАИ, мимо них едут машины, одна из них падает на инструктора и тащит его под колесами.

ЧП произошло в центре профессиональной подготовки сотрудников ГАИ во время выступления профессиональной пилотажной группы «Каскад». Благодаря шлему сотрудник выжил, его госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую помощь.

9 июня сообщалось, что в Новоуральске Свердловской области сотрудник ГАИ сбил двух детей при попытке их догнать.

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      Любовь Ширижик
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