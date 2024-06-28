Возможность краха нефтедоллара оценили

Аналитик Сторожев: переход Эр-Рияда на торговлю в юанях не подорвет доллар

Ни отказ Саудовской Аравии от продажи нефти за доллары, ни попытки БРИКС создать собственную валюту не приведут к быстрому краху доллара. Такое мнение старшего эксперта Института энергетики и финансов Андрея Сторожева опубликовало издание Forbes.

После того как стало известно, что власти Саудовской Аравии не стали продлевать договор с США о безопасности, который предполагает продажу нефти только за доллары, сразу появились прогнозы о грядущем фиаско этой валюты. Однако Сторожев полагает, что авторы таких предсказаний не учитывают несколько важных обстоятельств.

Во-первых, в апреле 2024 года королевство владело гособлигациями США на 135,4 миллиарда долларов. А это меньше одного процента американского госдолга. Даже с учетом офшорных компаний, через которые оно покупает эти ценные бумаги, его доля в американском госдолге не превышает трех процентов. Более того, новое соглашение (пакт о взаимной безопасности), которое Вашингтон рассчитывает подписать с Эр-Риядом, не требует от того покупать американский госдолг или вести все расчеты в долларах.

Таким образом, зависимость экономики США от действий Саудовской Аравии выглядит преувеличенной. Королевство может продавать нефть за любую валюту, причем основной все равно остается доллар.

Во-вторых, Эр-Рияд и Пекин хотя и проводят часть сделок в юанях, однако маловероятно, что роль этой валюты во взаимных расчетах скоро серьезно вырастет. Скажутся и неготовность инфраструктуры, и высокие транзакционные издержки, и снижающийся курс юаня, и его нерыночный статус. Доллар же хотя и перестал быть самым безопасным средством платежа из-за санкций, все равно остался самым удобным. В нем рассчитывают котировки, к нему привязаны производные инструменты, торговое финансирование и прочее.

Мировую финансовую систему не изменит и то, что саудовский регулятор заключил своповое соглашение с Народным банком Китая на 50 миллиардов юаней (семь миллиардов долларов), а само королевство присоединилось к инициативе mBridge по созданию трансграничной цифровой валюты центральных банков (CBDC).

В-третьих, изменилась мировая торговля. В прошлом ее основу составляли такие товары, как нефть или пшеница. Сегодня — готовая продукция и услуги. В прошлом году мировой экспорт вырос до 23,8 триллиона долларов. И меньше 10 процентов его пришлось на торговлю нефтью и нефтепродуктами. Доля Саудовской Аравии в мировом экспорте этим углеводородом составила лишь 11 процентов. Таким образом, даже если Эр-Рияд полностью перейдет на расчеты в юанях, рупиях или лирах, то на мировых рынках положение дел кардинально не изменится.

В-четвертых, есть страны БРИКС — объединения, которому часто предсказывают роль разрушителя долларовой системы. Там обсуждают создание собственной системы расчетов и единой валюты. Однако в действительности речь идет не об аналоге евро, а о подобии «переводного рубля» времен Совета экономической взаимопомощи. Для выпуска по-настоящему единой валюты потребуется решить такие проблемы, как разные структуры экономики, уровни инфляции, бюджетные и финансовые политики.

Сторожев полагает, что миру предстоит не крах доллара и создание единых валют для союзов стран, а появление валютных зон. Так происходило в первой половине XX века, когда существовали зоны французского франка или британского фунта. Но даже такие перемены займут несколько десятилетий. Пока же от единой долларовой системы выигрывает не только Америка, но и множество других государств.

Ранее глобальный руководитель валютной стратегии RBC Capital Markets Эльза Лингос назвала смехотворно медленным процесс мировой дедолларизации. По ее словам, отказ от использования американской валюты оказался удивительно незначительным, если принять во внимание огромный шок, испытанный системой после заморозки российских активов. По ее словам, показателем могущества доллара стал не его вес в резервах, а то, что к нему прибегают инвесторы в трудные времена. Мир привык к доллару, и пока очень мало признаков того, что он начал от него отвыкать.