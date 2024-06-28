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17:26, 28 июня 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыл неожиданные свойства черешни

Врач Мясников заявил, что черешня снижает риск развития рака и болезней сердца

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что употребление черешни снижает риск развития рака и болезней сердца. Выпуск передачи, в котором медик раскрыл неожиданные свойства этой ягоды, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что черешня благодаря содержанию большого количества антиоксидантов входит в список продуктов, которые предотвращают болезни сердца и онкологию. «Так что черешня, вишня — ягода очень полезная с точки зрения здоровья», — отметил специалист.

Доктор также предостерег россиян от бесконтрольного поедания черешни. «Лекарство и яд отличаются только дозой», — заключил медик.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл неочевидный способ борьбы с бессонницей. Специалист рекомендовал есть черешню или вишню, чтобы засыпать быстрее.

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      Олег Давыдов
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