Врач раскрыл неожиданные свойства черешни

Врач Мясников заявил, что черешня снижает риск развития рака и болезней сердца

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что употребление черешни снижает риск развития рака и болезней сердца. Выпуск передачи, в котором медик раскрыл неожиданные свойства этой ягоды, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что черешня благодаря содержанию большого количества антиоксидантов входит в список продуктов, которые предотвращают болезни сердца и онкологию. «Так что черешня, вишня — ягода очень полезная с точки зрения здоровья», — отметил специалист.

Доктор также предостерег россиян от бесконтрольного поедания черешни. «Лекарство и яд отличаются только дозой», — заключил медик.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл неочевидный способ борьбы с бессонницей. Специалист рекомендовал есть черешню или вишню, чтобы засыпать быстрее.