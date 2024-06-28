ВСУ атаковали российский регион

РСЧС Белгородской области: Украина ударила по поселку Прилесье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область и обстреляли поселок Прилесье. Об этом со ссылкой на Единую систему предупреждения чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщает МЧС российского региона.

Из какого оружия ведется обстрел села, а также есть ли при ударе пострадавшие и разрушения, не уточняется.

Ранее сегодня, 28 июня, в Белгородской области объявляли сигнал ракетной опасности. После этого Министерство обороны выступило с заявлением.

Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий.