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08:42, 28 июня 2024Мир

Выступление Байдена на дебатах сочли коллективным самоубийством демократов

NBC: выступление Байдена на дебатах стало коллективным самоубийством демократов

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Выступление президента-демократа Джо Байдена на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом стало коллективным самоубийством для всей Демократической партии. К такому выводу в эфире телеканала NBC News пришел неназванный эксперт по разработке президентских кампаний.

Он обратил внимание, что 81-летний политик хрипел, бормотал и казался уставшим. «Президент Байден не может победить. Эти дебаты стали гвоздем в его политический гроб», — указал аналитик.

Ранее продемократический телеканал CNN, выступивший площадкой для дебатов, подсчитал, что большинство зрителей присудили победу Трампу. Экс-президента 67 поддержали процентов проголосовавших, тогда как действующему главе государства отдали голоса лишь 33 процента смотревших дискуссию.

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      Марина Совина
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