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08:40, 28 июня 2024Мир

Застывшего после дебатов с Трампом Байдена вывели со сцены

NYP: Байдена после дебатов с Трампом со сцены вывела его жена Джилл

Фото: Brian Snyder / Reuters

Жена президента США Джо Байдена Джилл вывела супруга со сцены после дебатов с экс-главой государства Дональдом Трампом. На это обратило внимание газета New York Post (NYP).

После дебатов, которые транслировал телеканал CNN, Трамп быстро покинул сцену, в то время как его оппонент «будто застыл» и остался стоять на месте. Уйти со сцены президенту США помогла его жена, взявшая за Байдена руку.

Ранее глава Белого дома выразил уверенность, что Россия после победы на Украине начнет угрожать Белоруссии. По его мнению, Москва не остановится, завершив спецоперацию на Украине. Как считает Байден, президент РФ Владимир Путин намерен «восстановить то, что было частью советской империи».

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      Маргарита Пименова
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