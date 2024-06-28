Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:45, 28 июня 2024Экономика

Земфире присудили штраф за долги по ЖКУ

Суд оштрафовал певицу Земфиру за неуплату коммунальных услуг в Москве

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве суд оштрафовал певицу Земфиру Рамазанову (внесена Минюстом в реестр иноагентов) за неуплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в столичной квартире. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

«Мировым судьей судебного участка 346 Хорошевского района города Москвы вынесен судебный приказ о взыскании с Рамазановой Земфиры Талгатовны задолженности по оплате коммунальных услуг», — говорится в публикации. Однако сумма задолженности и штрафа не уточняется.

Ранее стало известно, что квартира певицы в Москве может стоить 60 миллионов рублей. Жилье Земфиры находится в жилом доме на Фрунзенской набережной. Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 85 квадратных метров на шестом этаже.

В июне 2023 года артистка переписала свою московскую квартиру на актрису Ренату Литвинову. Певица сделала это после требований отобрать недвижимость у иноагентов.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      У россиян конфисковали десятки тысяч компьютеров, автомобилей и лодок. Кому передали это имущество?

      Спрогнозировано начало рецессии в США

      В Кремле пообещали ознакомиться с содержанием дебатов в США

      Наращивание выпуска российской «Линзы» объяснили

      Уехавший на СВО муж Блиновской попал под новое уголовное дело. В чем его подозревают?

      Орбан проголосовал против новой главы Еврокомиссии

      Связь между визитом президента Боливии в Россию и попыткой госперерворота оценили

      В Санкт-Петербурге появится новый мусорный завод

      На Украине вузы начнут передавать данные отчисленных студентов в военкоматы

      Раскрыта причина объявления в розыск мужа Елены Блиновской

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше