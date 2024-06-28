Земфире присудили штраф за долги по ЖКУ

Суд оштрафовал певицу Земфиру за неуплату коммунальных услуг в Москве

В Москве суд оштрафовал певицу Земфиру Рамазанову (внесена Минюстом в реестр иноагентов) за неуплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в столичной квартире. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

«Мировым судьей судебного участка 346 Хорошевского района города Москвы вынесен судебный приказ о взыскании с Рамазановой Земфиры Талгатовны задолженности по оплате коммунальных услуг», — говорится в публикации. Однако сумма задолженности и штрафа не уточняется.

Ранее стало известно, что квартира певицы в Москве может стоить 60 миллионов рублей. Жилье Земфиры находится в жилом доме на Фрунзенской набережной. Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 85 квадратных метров на шестом этаже.

В июне 2023 года артистка переписала свою московскую квартиру на актрису Ренату Литвинову. Певица сделала это после требований отобрать недвижимость у иноагентов.