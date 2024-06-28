Женщинам старше 25 лет рассказали о способах поддержать красоту

Медленное старение организма, в том числе и кожи, начинается после 25 лет, поэтому по достижении этого возраста кроме домашнего ухода могут потребоваться некоторые косметологические процедуры, рассказала врач-косметолог, основательница клиники Nadin Cosmetology Надин Пак. Способы поддержать красоту и сохранить молодость она перечислила в комментарии «Ленте.ру».

Пак заявила, что существует несколько процедур, которые помогают поддержать кожу в тонусе. По ее словам, биоревитализация улучшает упругость кожи и увлажняет ее, стимулирует обновление и омоложение клеток эпидермиса, что напрямую оказывает влияние на ее внешний вид.

Микроигольчатый радиоволновой лифтинг, продолжила косметолог, стимулирует фибробласты — клетки в слое дермы кожи, отвечающие за образование соединительной ткани и позволяющие коже восстанавливаться после повреждений. Также она обратила внимание, что для поддержания здоровья и молодости кожи после 25 лет необходимо регулярно проводить чистку лица.

Она может быть как ручной, так и аппаратной, например, ультразвуковой или вакуумной. Какой тип вам подойдет, расскажет косметолог на консультации Надин Пак косметолог

Аппаратные чистки менее травматичны, но эффективны для очищения кожи. Дополнительно подобные процедуры помогают простимулировать процессы обновления, питания и увлажнения, объяснила Пак, благодаря этому кожа становится более свежей, сияющей, упругой и гладкой.

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