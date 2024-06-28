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13:26, 28 июня 2024Забота о себе

Женщинам старше 25 лет рассказали о способах поддержать красоту

Фото: Mathilde Langevin / Unsplash

Медленное старение организма, в том числе и кожи, начинается после 25 лет, поэтому по достижении этого возраста кроме домашнего ухода могут потребоваться некоторые косметологические процедуры, рассказала врач-косметолог, основательница клиники Nadin Cosmetology Надин Пак. Способы поддержать красоту и сохранить молодость она перечислила в комментарии «Ленте.ру».

Пак заявила, что существует несколько процедур, которые помогают поддержать кожу в тонусе. По ее словам, биоревитализация улучшает упругость кожи и увлажняет ее, стимулирует обновление и омоложение клеток эпидермиса, что напрямую оказывает влияние на ее внешний вид.

Микроигольчатый радиоволновой лифтинг, продолжила косметолог, стимулирует фибробласты — клетки в слое дермы кожи, отвечающие за образование соединительной ткани и позволяющие коже восстанавливаться после повреждений. Также она обратила внимание, что для поддержания здоровья и молодости кожи после 25 лет необходимо регулярно проводить чистку лица.

Она может быть как ручной, так и аппаратной, например, ультразвуковой или вакуумной. Какой тип вам подойдет, расскажет косметолог на консультации

Надин Паккосметолог

Аппаратные чистки менее травматичны, но эффективны для очищения кожи. Дополнительно подобные процедуры помогают простимулировать процессы обновления, питания и увлажнения, объяснила Пак, благодаря этому кожа становится более свежей, сияющей, упругой и гладкой.

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      Вера Владзиевская
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