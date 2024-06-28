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19:19, 28 июня 2024Ценности

Женщине посоветовали развестись с мужем из-за крема

Фото: Tatcha

Пользователи сети посоветовали женщине развестись с мужем из-за косметики. Соответствующий пост и комментарии появились на платформе Reddit.

Юзерша с никнеймом elmoneh разместила снимок, на котором запечатлена открытая банка крема стоимостью 72 доллара, а на самом продукте видны глубокие отпечатки двух пальцев. Автор публикации рассказала, что ее муж воспользовался средством, чтобы увлажнить им себе локти.

Комментаторы возмутились поступком мужчины. «Я в шоке. Он даже не воспользоваться лопаткой», «Развод — и это не обсуждается», «Почему он решил, что его можно использовать для локтей?», «Нужно было хотя бы спросить. Не знаю, может, я просто придираюсь, но за 72 доллара я бы очень разозлилась», «А когда похороны?» — писали они.

В мае сообщалось, что бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм прорекламировал косметику жены Виктории словами «она меня заставляет». Тогда 49-летний Дэвид показал на камеру свой утренний уход за кожей с использованием продуктов бренда Victoria Beckham Beauty.

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      Мария Винар
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