Жильцам обрушившегося дома предложили пожить в комнате с плесенью

Жильцам обрушившегося дома под Пензой предложили пожить в комнате с плесенью

Жителям ветхого дома в поселке Тамала Пензенской области после обрушения крыши предложили поселиться во временном жилье из маневренного фонда с непригодными условиями. Стены комнат, куда должны переехать россияне, покрыты плесенью, сообщают «Известия».

По словам родственницы жильцов частично обрушившегося дома, на 12 человек власти предоставили только три кровати. «Это помещение бывшего учебного заведения, сейчас его оборудовали под проживание. Предлагают временно, но на сколько — непонятно, какого-то внятного объяснения нет», — рассказала собеседница издания.

В ближайшее время администрацию поселка ожидает экспертиза. По результатам комиссии станет известно о дальнейшей судьбе дома и жильцов. Отмечается, что обрушившееся здание начало разрушаться десять лет назад. Жильцы пытались отремонтировать крышу самостоятельно, так как капремонт несколько раз отменяли.

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