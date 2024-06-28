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10:51, 28 июня 2024Россия

Жилые дома и машины попали под ночной обстрел ВСУ в российском городе

Белгородский губернатор Гладков сообщил о ночном обстреле Грайворона ВСУ

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В ночь на 28 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в десяти частных домовладениях выбиты окна, повреждены крыши, фасады, двери, хозяйственные постройки и заборы. Также осколки посекли три машины. Помимо этого, несколько прилетов зафиксировали на территории одного из местных предприятий. «Повреждены два служебных автомобиля, снесена часть ограждения, в административном здании выбиты окна и посечен фасад», — написал Гладков.

Он добавил, что повреждения также выявили на линиях газо- и электроснабжения. Для проведения ремонтных работ пришлось обесточить несколько улиц. Без света временно остался 691 абонент.

Власти продолжают подомовой обход. На местах работают оперативные и аварийные службы.

Ранее Минобороны России отчиталось, что минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила или уничтожила 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами страны. 12 дронов обезвредили в Брянской области, девять — в Смоленской, два — в Курской и по одному в Воронежской и Ростовской областях.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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