Жители Индии бросились скупать пиво

Спрос на пиво в Индии вырос из-за рекордной жары

Спрос на пиво и кондиционеры в Индии значительно вырос на фоне рекордной жары. О том, что граждане страны бросились скупать ряд товаров, сообщает Reuters.

В последние несколько недель температура воздуха в Индии приблизилась к 50 градусам тепла. Согласно прогнозам, на фоне изменения климата этим летом продажи пива в стране вырастут на 10 процентов. Спрос на этот продукт оказался на самом высоком уровне со времен пандемии.

Повышенную покупательскую активность отмечают и производители кондиционеров. Участники рынка заявили, что настолько высокий спрос наблюдается впервые за 30 лет. Ожидается, что по итогам апреля-июня интерес к кондиционерам вырастет на 50 процентов вместо прогнозируемых ранее 25-30 процентов.

Также выросла популярность прохладительных напитков, мороженого и солнцезащитных средств.

Ранее ведущая теленовостей из Индии потеряла сознание в прямом эфире из-за жары.