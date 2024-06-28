Журналистка оголяла грудь на улице ради равноправия мужчин и женщин

Канадская журналистка оголяла грудь на улицах Нью-Йорка ради свободы женщин

Канадская журналистка назвала себя эксгибиционисткой, борющейся за равноправие полов. Об этом пишет Daily Mail.

36-летняя Эйла Адамс, работающая ведущей новостей, провела месяц в Нью-Йорке, США. Итогом ее поездки стали фотографии в социальных сетях, на которых она оголяет грудь в публичных местах. По словам Адамс, она пытается нормализовать хождение по улицам топлес, поскольку это, как она считает, естественное состояние человека. Она призналась, что не понимает негативного отношения к голым телам.

Журналистка рассказала, что обнажается перед окружающими не только ради развлечения, но и ради свободы женщин. «Если мужчины могут ходить без рубашки, не боясь осуждения, то и женщины должны делать так же», — добавила она.

В основном Адамс встречала положительную реакцию на голые перформансы, но не обошлось и без критики. «Если кому-то не нравится, пусть не смотрит. Большинство людей даже не замечают, что я что-то делаю, но если замечают, то обычно улыбаются, показывают большой палец вверх и смеются», — отметила женщина.

Сталкивалась журналистка и с неловкими моментами, например, когда разделась в лифте. Она пыталась задрать ногу и опереть ее о стену, когда в лифт вошел мужчина. По словам Адамс, она смущалась, пока не приехала на нужный этаж. Женщина подчеркнула, что не позволяет себе раздеваться в любом публичном месте. Она с уважением относится к мемориалам и достопримечательностям национального значения.

Ранее сообщалось, что в Великобритании голые модели устроили перформанс на алтаре древней часовни Кембриджского университета. Студенты-христиане протестовали против осквернения святыни, но их выгнали из здания.