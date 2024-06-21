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03:33, 21 июня 2024Из жизни

Голые модели устроили перформанс на алтаре древней церкви

Голые модели устроили перформанс в древней часовне Кембриджского университета

Фото: Christian Richardt / Wikimedia

В Великобритании голые модели устроили перформанс на алтаре часовни Колледжа Гонвилл-энд-Киз в Кембриджском университете. Об этом сообщает GB News.

Инцидент произошел 18 июня во время традиционного Майского бала после окончания семестра. Учащиеся сняли на видео, как обнаженные девушки «распластались» на алтаре древней церкви XIV века, в то время как другие студенты рисовали их. Представление преподносилось как арт-перформанс. При этом на кадрах из часовни видно, что студенты-христиане протестовали против осквернения святыни, за что охрана изгнала их из здания.

«Нас принуждают проявлять "уважение" ко всему, за исключением тех случаев, когда речь идет о самых священных вещах!» — заявил профессор философии колледжа Дуглас Хедли в интервью GB News.

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Студент Джеймс Бейтс сказал, что часовня на протяжении веков была центром духовной жизни колледжа. «Дать полупьяным учащимся зарисовывать там голых моделей, раздвигающих ноги — это глубоко оскорбительно», — заявил он.

Молодой человек добавил, что при новом капеллане подобные происшествия, скорее всего, станут обычным делом, так как колледж отказывается от традиций.

Писательница и телеведущая Эмма Уэбб, которая училась в Кембридже, назвала произошедшее позором и призвала архиепископа Кентерберийского дать оценку случившемуся.

Ранее сообщалось, что в Индии ведущая частного телеканала из штата Тамилнад подала в суд на монаха, который втерся к ней в доверие, опоил и изнасиловал. Сначала мужчина регулярно информировал ее о храмовых мероприятиях, а потом пригласил в святая святых храма для особых ритуалов.

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      Никита Савин
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