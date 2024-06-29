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20:34, 29 июня 2024Мир

Байден назвал подлинную угрозу США

Байден заявил, что Трамп является подлинной угрозой США

Фото: Jose Luis Magana / AP

Действующий президент США Джо Байден назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа подлинной угрозой стране. Соответствующее заявление он сделал на мероприятии по сбору средств на свою кампанию в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.

Политик также оценил свою работу в качестве главы государства. Он заявил, что уверенно справляется со своими обязанностями. «Я бы не выдвигался вновь, если бы не верил всем сердцем и душой в то, что я могу делать свою работу», — указал он.

27 июня в США прошли первые дебаты между Байденом и Трампом. Уже через 20 минут после начала общения политики перешли к личным оскорблениям — действующий американский президент назвал своего конкурента «сосунком и лузером», а бывший лидер страны обвинил соперника в развязывании конфликта на Украине.

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      Варвара Кошечкина
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