Байден назвал подлинную угрозу США

Байден заявил, что Трамп является подлинной угрозой США

Действующий президент США Джо Байден назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа подлинной угрозой стране. Соответствующее заявление он сделал на мероприятии по сбору средств на свою кампанию в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.

Политик также оценил свою работу в качестве главы государства. Он заявил, что уверенно справляется со своими обязанностями. «Я бы не выдвигался вновь, если бы не верил всем сердцем и душой в то, что я могу делать свою работу», — указал он.

27 июня в США прошли первые дебаты между Байденом и Трампом. Уже через 20 минут после начала общения политики перешли к личным оскорблениям — действующий американский президент назвал своего конкурента «сосунком и лузером», а бывший лидер страны обвинил соперника в развязывании конфликта на Украине.