Белорусскую делегацию не пустили на сессию парламентской ассамблеи ОБСЕ

Белорусскую делегацию не пустили на сессию ПА ОБСЕ в Бухаресте

Белорусских депутатов не допустили к 31-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) в Бухаресте. Об этом в субботу, 29 июня, сообщает Telegram-канал палаты представителей Национального собрания республики.

Уточняется, что парламентарии «были крайне возмущены тем, что румынские власти намеренно сорвали» их участие в мероприятии отказом во въезде на территорию Румынии.

В Минске считают, что произошедшее является примером откровенной предвзятости и дискриминации, а также подрывает международный авторитет и основы организации.

В связи с этим белорусская сторона заявила, что отказывается признавать решения, которые могут быть приняты в ходе сессии в отношении страны.

Днем ранее в Госдуму внесли проект заявления о приостановке работы делегации России в ПА ОБСЕ. В нем говорится, что призывы Москвы к организации и ее членам вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу остаются без понимания и адекватной реакции, поэтому сенаторы и депутаты считают обоснованным приостановку участия делегации России в организации и в ПА ОБСЕ и выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ.