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12:38, 29 июня 2024Экономика

Дачников призвали срочно закопать картофельные очистки

«ТутНовости»: картофельные очистки помогут прогнать вредителей с участка

Фото: Romain Fellens / dpa / Globallookpress.com

Владельцев дачных участков призвали срочно закопать в землю картофельные очистки. Такой совет дали эксперты издания «ТутНовости».

Специалисты отметили, что кожура картофеля послужит хорошим натуральным удобрением, которое насытит почву полезными веществами. Для ее обогащения они порекомендовали закопать их в землю. Эксперты также рассказали, что картофельные очистки помогут прогнать насекомых-вредителей с участка, если разложить их вокруг растений, которые нуждаются в защите.

Днем ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова посоветовала дачникам залить картофель зоошампунем, чтобы избавиться от колорадского жука. При этом она уточнила, что данное средство стоит использовать либо в качестве профилактики, либо в случаях, когда вредителей немного — в противном случае народные методы будут бессильны.

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      Полина Кислицына
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