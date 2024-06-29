Дачников призвали срочно закопать картофельные очистки

«ТутНовости»: картофельные очистки помогут прогнать вредителей с участка

Владельцев дачных участков призвали срочно закопать в землю картофельные очистки. Такой совет дали эксперты издания «ТутНовости».

Специалисты отметили, что кожура картофеля послужит хорошим натуральным удобрением, которое насытит почву полезными веществами. Для ее обогащения они порекомендовали закопать их в землю. Эксперты также рассказали, что картофельные очистки помогут прогнать насекомых-вредителей с участка, если разложить их вокруг растений, которые нуждаются в защите.

Днем ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова посоветовала дачникам залить картофель зоошампунем, чтобы избавиться от колорадского жука. При этом она уточнила, что данное средство стоит использовать либо в качестве профилактики, либо в случаях, когда вредителей немного — в противном случае народные методы будут бессильны.