Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:11, 29 июня 2024Бывший СССР

Дебаты Трампа и Байдена встревожили украинского политика

Вице-премьер Украины Стефанишина встревожилась из-за дебатов Байдена и Трампа

Фото: Brian Snyder / Reuters

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефашина встревожилась из-за предвыборных дебатов между президентом США Джо Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом она заявила в эфире телеканала «Рада».

«Честно говоря, я немного встревожена тем, что Украина имела такое значение в дебата Честно говоря, чувствуешь определенную тревогу из-за того, что Украина становится заложником таких определенных предвыборных эмоций», — сказала Стефашина.

Дебаты Байдена и Трампа состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед началом дебатов бывший и действующий президенты не пожали друг другу руки.

Во время дебатов Джо Байден назвал своего конкурента «сосунком и лузером», а Дональд Трамп обвинил президента в развязывании конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Концертного зала там больше не будет». Губернатор Подмосковья прокомментировал планы по восстановлению «Крокуса»

      Движение по Крымскому мосту возобновили

      Над российскими регионами за ночь сбили шесть беспилотников

      Дебаты Трампа и Байдена встревожили украинского политика

      Российские ПВО уничтожили два беспилотника в Тверской области

      Российские ученые предложили удобрять свалки водорослями

      Движение по Крымскому мосту на время перекрыли

      Явление Эль-Ниньо перейдет в нейтральную фазу

      Китай в августе начнет развертывание аналога Starlink

      Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше