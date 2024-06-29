Дебаты Трампа и Байдена встревожили украинского политика

Вице-премьер Украины Стефанишина встревожилась из-за дебатов Байдена и Трампа

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефашина встревожилась из-за предвыборных дебатов между президентом США Джо Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом она заявила в эфире телеканала «Рада».

«Честно говоря, я немного встревожена тем, что Украина имела такое значение в дебата Честно говоря, чувствуешь определенную тревогу из-за того, что Украина становится заложником таких определенных предвыборных эмоций», — сказала Стефашина.

Дебаты Байдена и Трампа состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед началом дебатов бывший и действующий президенты не пожали друг другу руки.

Во время дебатов Джо Байден назвал своего конкурента «сосунком и лузером», а Дональд Трамп обвинил президента в развязывании конфликта на Украине.

