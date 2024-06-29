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06:39, 29 июня 2024Россия

Движение по Крымскому мосту на время перекрыли

Движение по Крымскому мосту на время перекрыли, водителей просят о спокойствии

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Движение по Крымскому мосту на время перекрыли утром 29 июня, около 05:50. Об этом сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в Telegram.

В информационном центре призвали водителей, которые в момент закрытия оказались на мосту, а также в зоне досмотра, сохранять спокойствие. Стоит прислушаться к указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого, согласно тому же источнику, при въезде на мост образовывалась пробка со стороны Керчи — около 00:00 в ней находились почти 60 машин. При этом со стороны Тамани затора перед пунктом досмотра не было.

Крымский мост перекрывали в том числе во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Тревогу объявляли на 10 минут, на это время также перестал ходить наземный и общественный морской транспорт.

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      Александра Синицына
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