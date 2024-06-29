Движение по Крымскому мосту возобновили после перерыва в час, появилась пробка

Движение по Крымскому мосту возобновили в 06:50 после часового перерыва. В результате образовалась пробка, об этом сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в Telegram.

По данным на 07:00, перед пунктами досмотра образовался затор со стороны Тамани, в пробке стоят около 60 транспортных средств.

Со стороны Керчи пробка увеличилась с ночи — с 60 до 84 автомобилей.

Ранее в информационном центре призвали водителей, которые оказались на мосту в момент его перекрытия, сохранять спокойствие и действовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.