Информацию об авиационной опасности на пляжах Анапы опровергли

В мэрии Анапы опровергли информацию об авиационной опасности на пляжах города

В субботу, 29 июня, в местных Telegram-каналах начали публиковать сообщения о том, что на пляжах Анапы объявили авиационную опасность, и отдыхающие стали массово покидать пляжи. В мэрии города эту информацию опровергли, пишет агентство РИА Новости.

«Информация не соответствует действительности. Авиационная опасность официально не объявлялась. В городе и на пляжах всё спокойно», — сообщили в администрации Анапы. В экстренных службах уточнили, что сведений о пострадавших и повреждениях к ним не поступало, спасателей не привлекали.

Позднее представитель мэрии добавил, что управление гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы не объявляло воздушной тревоги и не проводило эвакуации. Городская система оповещения не запускалась. По факту распространения недостоверной информации, а также действий на пляже в Витязево проводят проверку.

Двумя днями ранее стало известно, что в Севастополе не станут закрывать пляжи после ракетной атаки ВСУ по отдыхающим.