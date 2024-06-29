Иностранные дипломаты обеспокоились выступлением Байдена на дебатах

CNN: ряд дипломатов шокирован и обеспокоен выступлением Байдена на дебатах

Ряд дипломатов из стран Европы и Азии шокирован и обеспокоен выступлением действующего президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что дебаты Байдена и Дональда Трампа вызвали широкий резонанс.

«Иностранные дипломаты выражают потрясение и обеспокоенность, а также поднимают вопросы о последствиях для важных выборов в США, которые могут изменить статус-кво во внешней политике в случае переизбрания Трампа», — говорится в материале.

Один из собеседников телеканала заявил, что во время просмотра дебатов «не мог поверить своим глазам».

Предвыборные теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом транслировал канал CNN. Соперники сошлись только в вопросе о конфликте на Украине. Отмечалось, что стороны продержались без взаимных оскорблений 20 минут.

