МВФ предостерег Запад от использования доходов с активов России

МВФ: решение использовать доходы с активов России угрожает валютной системе

Решение властей европейских стран использовать доходы с замороженных российских активов для помощи Киеву по-прежнему угрожает функционированию международной валютной системы из-за недостатка правовой базы. Об этом заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей, передает РИА Новости.

28 июня глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Европейского союза не была достигнута договоренность о мерах по выделению Украине кредита в 50 миллиардов долларов с использованием доходов от российских активов, но обсуждение будет продолжено.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя администрации США сообщил, что решение об использовании только прибыли от российских активов не означает, что они не будут конфискованы в дальнейшем, на это требуется только политическая воля