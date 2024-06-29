Над российскими регионами за ночь сбили шесть беспилотников

Минобороны России: силы ПВО уничтожили 6 беспилотников за ночь 29 июня

За ночь субботы, 29 июня, в небе над рядом регионов силами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России.

Так, два дрона были сбиты над Тверской областью, по одному — над Брянской и Белгородской областями и еще два — над Крымом.

Ночью о сбитом беспилотнике сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Еще о двух сбитых дронах отчитались власти Тверской области.

В ночь на 28 июня украинские дроны-камикадзе попытались атаковать военный объект в Смоленской области. Как рассказал губернатор региона Василий Анохин, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили девять беспилотников над Починковским районом.