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08:22, 29 июня 2024Бывший СССР

Офицер раскрыл подготовку российских ПВО на фронте

Офицер Стаф: расчеты ПВО занялись изучением новой американской ракеты

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские расчеты противовоздушной обороны (ПВО) занялись изучением новой американской ракеты Precision Strike Missile (PrSM), которые Украина может получить от США. Подготовку раскрыл офицер с позывным Стаф в беседе с РИА Новости.

«По тому, что мы знаем о PrSM — это баллистическая ракета. С этими типами целей мы уже научились бороться. Данных о новых ракетах в открытом доступе пока немного, но мы их изучаем, в том числе в англоязычных источниках. Исходим из того, что рано или поздно нам придется иметь с ними дело», — рассказал Стаф.

В январе стало известно, что армия США успешно провела летные испытания новой системы наведения, которая станет ключевым элементом перспективной противокорабельной ракеты наземного базирования Land-Based Anti-Ship Missile (LBASM). Эта система превратит ракету PrSM в оружие, способное поражать движущиеся корабли.

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      Евгений Силаев
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