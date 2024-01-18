В США испытали ключевой элемент новой противокорабельной ракеты

The Drive: армия США провела испытания новой системы наведения для ракеты LBASM

Армия США успешно провела летные испытания новой системы наведения, которая станет ключевым элементом перспективной противокорабельной ракеты наземного базирования Land-Based Anti-Ship Missile (LBASM). Об этом пишет The Drive.

Новая система позволит превратить баллистическую ракету Precision Strike Missile (PrSM) в оружие, способное поражать движущиеся корабли и средства противовоздушной обороны противника. Отмечается, что первоначальные испытания системы наведения LBASM, которую также называют PrSM Increment 2, завершили в 2023 году.

Система наведения ракеты сочетает в себе пассивную радиолокационную головку самонаведения и инфракрасную систему для идентификации цели. Как пишет издание, ракета будет использовать инерциальную систему наведения с коррекцией по GPS для полета к району нахождения цели, а головку самонаведения будут активировать на конечном участке полета.

Дальность полета базовой версии PrSM составляет около 500 километров. В будущем этот показатель могут увеличить до 650 километров. Для запуска PrSM можно использовать пусковые установки M270 MLRS и M142 HIMARS.

В ноябре 2023 года стало известно, что армия США совместно с компанией Lockheed Martin успешно испытала новую ракету PrSM, которая заменит тактические баллистические ракеты ATACMS. Боеприпас запустили из пусковой установки HIMARS.