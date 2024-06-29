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09:58, 29 июня 2024Силовые структуры

Под Москвой задержали не установившего в квартирах датчики утечки газа экс-главу ЖКХ

Shot: в Подольске задержали не установившего датчики утечки газа экс-главу ЖКХ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном Подольске задержали экс-главу городского комитета по ЖКХ Сергея Ольховского. Он подписал акты установки в квартирах датчиков утечки газа, но никто из жильцов их так и не увидел. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, в декабре 2022 года чиновник, будучи руководителем комитета по ЖКХ местной администрации, подписал фиктивный акт выполненных работ от компании «Патриот». Последняя обязалась установить в квартирах жителей Подольска датчики газа, которые должны срабатывать в случае утечки, но ничего из этого сделано не было.

Тем не менее за «работу» фирма получила более двух миллионов рублей. Всего у «Патриота» в 2022–2023 годах было заключено шесть контрактов с комитетом по ЖКХ Подольска на общую сумму 14,2 миллиона рублей.

В сентябре 2023-го Ольховского перевели на другую должность. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной личной заинтересованности». Ему грозит до десяти лет тюрьмы, выяснил Shot.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Челябинской области задержали начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского муниципального района, выдавшего незаконное разрешение на строительство жилых домов вблизи газопровода.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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