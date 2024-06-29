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00:21, 29 июня 2024Спорт

Получившая допуск на Олимпиаду российская теннисистка пропустит Игры

Теннисистка Анна Калинская пропустит Олимпиаду-2024, несмотря на допуск МОК

Фото: Satish Kumar / Reuters

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Анна Калинская пропустит Олимпийские игры 2024 года в Париже, несмотря на допуск от Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит «Матч ТВ».

Тарпищев подчеркнул, что сегодняшний список организации — дополнение. «Калинская, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде», — добавил он.

Ранее МОК опубликовал на своем сайте новый список допущенных к участию в Играх-2024 россиян, состоящий из восьми атлетов. В него вошла и Калинская.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

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      Анастасия Борисова
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