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19:11, 29 июня 2024Мир

Появились подробности о личности стрелявшего из арбалета в Сербии

Стрелявший в Белграде принадлежал к радикальному исламистскому движению

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Стрелявший из арбалета у посольства Израиля в Белграде, предположительно, принадлежал к радикальному исламистскому движению. Подробности о его личности появились у МВД Сербии, сообщает ТАСС.

Уточняется, что никто из израильских дипломатов не пострадал во время инцидента.

По сведениям издания The Times of Israel, неизвестный ранил из арбалета полицейского у посольства Израиля в Сербии. Офицер был ранен в шею стрелой, однако сумел произвести ответный выстрел. Сотрудника полиции доставили в Центр скорой помощи.

Правоохранительные органы Сербии начали расследование по делу о нападении на жандарма.

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      Марк Успенский
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