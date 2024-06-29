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07:58, 29 июня 2024Россия

Пять человек погибли в Курской области при атаке украинского БПЛА

Смирнов: 5 человек погибли при атаке украинского БПЛА в деревне Городище

Фото: pixabay.com

Пять человек, в том числе два ребенка, погибли в Курской области при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

По его данным, в ночь на субботу, 29 июня, украинский дрон атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района.

Ещё два члена семьи в тяжелом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, им оказывается медицинская помощь.

Ранее Минобороны России сообщило о шести сбитых за ночь украинских беспилотниках над Тверской, Брянской и Белгородской областями и Крымом.

В ночь на 28 июня украинские дроны-камикадзе попытались атаковать военный объект в Смоленской области. Как рассказал губернатор региона Василий Анохин, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили девять беспилотников над Починковским районом.

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      Марина Совина
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