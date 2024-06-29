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20:49, 29 июня 2024Экономика

Решение России продлить разрешение на экспорт бензина объяснили

Эксперт: кабмин продлил разрешение на экспорт бензина из-за высоких запасов

Фото: Dmitriy / Pixabay

Управляющий партнер топливного трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко объяснил, что решение кабмина России продлить разрешение на экспорт бензина связано с профицитным балансом производства и рекордно высокими запасами. Об этом эксперт рассказал РИА Новости.

Такое решение специалист назвал ожидаемым. По его словам, рисков для внутреннего рынка нет. Он также оценил запасы бензина в России на сегодняшний день — они составляют около двух миллионов тонн.

Ранее стало известно, что приостановка временного запрета на экспорт бензина, который был введен на период с 1 марта по 31 августа 2024 года, но перестал исполняться с 20 мая, продлевается до 31 июля. В пресс-службе Минэнерго объяснили, что принятые властями ранее меры позволили насытить внутренний рынок, из-за чего продолжение экспорта не приведет к дефициту топлива в стране.

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      Марк Успенский
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