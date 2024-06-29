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15:13, 29 июня 2024Россия

Россиянин обжег лицо сожительницы шампурами

Пьяный петербуржец обжег лицо сожительницы горячими шампурами

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Петербурге пьяный мужчина обжег лицо сожительницы шампурами. Внимание на ситуацию обратил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.

Инцидент произошел в пятницу, 28 июня, когда россиянка и ее сожитель собрались пожарить шашлык у озера в Шушарах. В один момент под воздействием алкоголя мужчина стал прикладывать к лицу возлюбленной горячие шампуры. Медики диагностировали у пострадавшей ожоги I и II степени. В общей сложности были поражены девять процентов кожи на ее лице.

Россиянка написала заявление в полицию. Какие действия предпримут сотрудники правоохранительных органов в отношении виновного, остается неизвестным. По словам матери пострадавшей, пара вместе уже семь лет, причиной инцидента стало злоупотребление алкоголем дочерью и ее сожителем.

Ранее в этот же день стало известно, что в Севастополе голый мужчина избил двух пенсионерок на остановке.

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      Полина Кислицына
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