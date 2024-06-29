Шри-Ланка запросила у России компенсацию за своих граждан, погибших на СВО

Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших и пострадавших в ходе специальной военной операции (СВО) соотечественников. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале со ссылкой на МИД страны.

Отмечается, что 26 и 27 июня министр иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия встретилась с замминистра МИД России Андреем Руденко и замминистра обороны РФ Александром Фоминым. В ходе диалога был поднят вопрос «выплат семьям 17 погибших и раненых, а также досрочного расторжения контрактов со шри-ланкийцами и выплат вознаграждений». При этом количество пострадавших не уточняется.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наметился отток иностранных наемников. Он уточнил, что основной наплыв наемников наблюдался из Польши, Канады и США. Однако в настоящее время иностранцы уезжают обратно.