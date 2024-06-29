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17:12, 29 июня 2024Силовые структуры

Следственный комитет возбудил дело по факту теракта в российской деревне

СК РФ возбудил дело о теракте после обстрела деревни Городище

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) деревни Городище Рыльского район Курской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к теракту лиц.

Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в ночь на субботу, 29 июня, украинский дрон атаковал жилой дом в деревне Городище. В результате атаки два местных жителя были доставлены в тяжелом состоянии в районную больницу, еще пять человек, в том числе два ребенка, спасти не удалось.

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      Варвара Кошечкина
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