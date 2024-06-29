Стали известны подробности о пострадавших после атаки ВСУ в Севастополе

В больницах Севастополя число пострадавших после атаки ВСУ сократилось до 23

Количество пострадавших россиян, которые после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь остаются в больницах, сократилось до 23. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

По словам губернатора, среди пострадавших после атаки на пляже в Учкуевке насчитываются трое детей.

На лечение в больницы Москвы ранее были направлены 22 человека: 12 детей и 10 взрослых. Из них в настоящее время состояние трех пациентов оценивается как стабильно тяжелое, 12 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 7 — пациентов в состоянии легкой степени тяжести, один ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии.

Украинские войска 23 июня выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них взорвалась над пляжем Учкуевка. Пострадали 153 человека, четверых спасти не удалось.