Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:57, 29 июня 2024Россия

Стали известны подробности о пострадавших после атаки ВСУ в Севастополе

В больницах Севастополя число пострадавших после атаки ВСУ сократилось до 23

Фото: Пресс-служба Минздрава РФ / РИА Новости

Количество пострадавших россиян, которые после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь остаются в больницах, сократилось до 23. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

По словам губернатора, среди пострадавших после атаки на пляже в Учкуевке насчитываются трое детей.

На лечение в больницы Москвы ранее были направлены 22 человека: 12 детей и 10 взрослых. Из них в настоящее время состояние трех пациентов оценивается как стабильно тяжелое, 12 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 7 — пациентов в состоянии легкой степени тяжести, один ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии.

Украинские войска 23 июня выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них взорвалась над пляжем Учкуевка. Пострадали 153 человека, четверых спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      В России ответили на требование компенсаций Шри-Ланкой за погибших на СВО граждан. Речь идет о 17 иностранных бойцах

      В Киеве задержали взорвавшего гранату мужчину

      Журнал Time описал ситуацию с Байденом словом «паника»

      Украинские военные расстреляли группу беженцев в ДНР

      Белорусскую делегацию не пустили на сессию парламентской ассамблеи ОБСЕ

      Грузовой поезд сошел с рельсов под российским городом

      ПСЖ собрался заплатить 250 миллионов евро за 16-летнего футболиста

      Бизнесмен предрек скорый крах США

      Стали известны подробности о пострадавших после атаки ВСУ в Севастополе

      Рогов высказался о мирном плане Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше