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11:43, 28 июня 2024Россия

Названо число остающихся в больницах пострадавших после атаки ВСУ в Севастополе

Развожаев: 33 пострадавших после атаки ВСУ в Севастополе остаются в больницах

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя / ТАСС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал число пострадавших после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляже в Учкуевке, которые остаются в больницах. По его данным, помощь медики продолжают оказывать 33 раненым. Подробный комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

По состоянию на утро 28 июня, среди пациентов семь детей, пояснил губернатор Севастополя. Он напомнил, что пострадавших в Севастополе приняли на лечение в московские ведущие медучреждения: Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники.

В Москву были направлены 22 человека — 12 детей, 10 взрослых, уточнил Развожаев. «Московские врачи оценивают состояние 12 пациентов как стабильно тяжелое, 6 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 4 пациента в состоянии легкой степени тяжести. Один ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии», — написал губернатор.

Ранее Развожаев посоветовал жителям Севастополя иметь при себе жгут на случай обстрела.

23 июня украинские войска выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них взорвалась над пляжем Учкуевка. По последним данным, пострадали 153 человека, четверых спасти не удалось.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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