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09:49, 29 июня 2024Россия

Три человека пострадали при ракетной атаке на Севастополь

При ракетной атаке на Севастополь пострадали три человека

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Три мирных жителя пострадали при ракетной атаке на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, у пострадавших осколочные ранения легкой степени тяжести, их госпитализировали.

Развожаев со ссылкой на службу спасения также сообщил о падении осколков ракеты в районе улицы Новикова и у частного дома на Выгонной. На улице Жукова также пострадало несколько домов.

Ранее сообщалось, что в небе над акваторией и в районе Балаклавы уничтожены две воздушные цели. Осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Спасательная служба сообщила о возгорании травы в районе Ялтинского кольца и повреждении кровли частного дома в Балаклаве.

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