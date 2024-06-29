Три человека пострадали при ракетной атаке на Севастополь

Три мирных жителя пострадали при ракетной атаке на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, у пострадавших осколочные ранения легкой степени тяжести, их госпитализировали.
Развожаев со ссылкой на службу спасения также сообщил о падении осколков ракеты в районе улицы Новикова и у частного дома на Выгонной. На улице Жукова также пострадало несколько домов.
Ранее сообщалось, что в небе над акваторией и в районе Балаклавы уничтожены две воздушные цели. Осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Спасательная служба сообщила о возгорании травы в районе Ялтинского кольца и повреждении кровли частного дома в Балаклаве.