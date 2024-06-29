Три человека пострадали при ракетной атаке на Севастополь

При ракетной атаке на Севастополь пострадали три человека

Три мирных жителя пострадали при ракетной атаке на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, у пострадавших осколочные ранения легкой степени тяжести, их госпитализировали.

Развожаев со ссылкой на службу спасения также сообщил о падении осколков ракеты в районе улицы Новикова и у частного дома на Выгонной. На улице Жукова также пострадало несколько домов.

Ранее сообщалось, что в небе над акваторией и в районе Балаклавы уничтожены две воздушные цели. Осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Спасательная служба сообщила о возгорании травы в районе Ялтинского кольца и повреждении кровли частного дома в Балаклаве.