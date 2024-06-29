Над Балаклавой уничтожили две воздушные цели

Развожаев: в небе над Балаклавой уничтожены две воздушные цели

В небе над акваторией и в районе Балаклавы уничтожены две воздушные цели. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Спасательная служба сообщила о возгорании травы в районе Ялтинского кольца и повреждении кровли частного дома в Балаклаве.

Ранее Развожаев заявил о работе ПВО в Севастополе. Он обратился к местным жителям с просьбой соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытии.

В четверг, 27 июня, власти посоветовали местным жителям носить с собой жгут, чтобы суметь оказать помощь себе или окружающим в случае обстрела. Развожаев также сообщил, что планируется запустить программу массового обучения горожан оказанию первой медицинской помощи.