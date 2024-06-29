Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:33, 29 июня 2024Россия

Над Балаклавой уничтожили две воздушные цели

Развожаев: в небе над Балаклавой уничтожены две воздушные цели

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

В небе над акваторией и в районе Балаклавы уничтожены две воздушные цели. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Спасательная служба сообщила о возгорании травы в районе Ялтинского кольца и повреждении кровли частного дома в Балаклаве.

Ранее Развожаев заявил о работе ПВО в Севастополе. Он обратился к местным жителям с просьбой соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытии.

В четверг, 27 июня, власти посоветовали местным жителям носить с собой жгут, чтобы суметь оказать помощь себе или окружающим в случае обстрела. Развожаев также сообщил, что планируется запустить программу массового обучения горожан оказанию первой медицинской помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Концертного зала там больше не будет». Губернатор Подмосковья прокомментировал планы по восстановлению «Крокуса»

      В Крыму перед мостом скопилась очередь из 600 авто

      В украинском Днепре после взрыва обрушилась часть жилой многоэтажки

      Под Москвой задержали не установившего в квартирах датчики утечки газа экс-главу ЖКХ

      Украина подпишет соглашение о безопасности с Польшей через несколько дней

      Три человека пострадали при ракетной атаке на Севастополь

      В США заявили об отчаянных шагах администрации Байдена из-за ВСУ

      В США испытали сменщика ракет ATACMS

      Над Балаклавой уничтожили две воздушные цели

      Четверо россиян были выбраны в первом раунде драфта НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше