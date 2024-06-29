Украинский военнопленный раскрыл состояние позиций ВСУ на Харьковском направлении

Военнопленный Карпюк: позиции ВСУ на Харьковском направлении неподготовленны

Перед российским наступлением на харьковском направлении у Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались неподготовленные позиции, укрепления пришлось оборудовать с нуля. Об этом рассказал младший лейтенант ВСУ Олег Карпюк, видеозапись его слов опубликована в Telegram-канале Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что Карпюк является командиром взвода 42-й бригады ВСУ и был взят в плен на харьковском направлении. В ходе допроса он заявил об очень активном наступлении российских войск и отсутствии подготовленных позиций у украинской армии.

«[В полях за Часовым Яром] очень много дронов, там минометка, артиллерия работает всю дорогу. Ну очень активно наступают [ВС РФ]. Там заняли позиции, немного обустроили, потом нас перекинули на другие позиции. Ничего не было, мы с нуля делали позиции», — отметил военнопленный.

По словам Карпюка, его подразделение многократно перебрасывали в районы, где отсутствовали укрепления, и военнослужащим приходилось самостоятельно оборудовать новые позиции. На последней он получил ранение в результате прилета FPV-дрона и был взят в плен российскими военными.

Ранее украинский военнопленный Виктор Кэрэкеша рассказал о сильном недоборе в войсках радиационной, химической и биологической защиты. Он заявил, что в этих подразделениях в два раза меньше бойцов, чем положено.