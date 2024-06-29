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10:25, 29 июня 2024Мир

В Иране появился лидер на президентских выборах

В досрочных выборах президента в Иране лидирует консерватор Джалили

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В досрочных выборах президента в Иране появился лидер. Им стал представитель духовенства страны в Высшем совете национальной безопасности республики и кандидат от консерваторов Саид Джалили. Об этом сообщил сотрудник избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами после подсчета первых голосов, передает ТАСС.

Он пояснил, что в ходе просмотра бюллетеней в 23 тысячах из 58 тысяч избирательных участков Джалили набрал 3,505 миллиона голосов.

Консерватор Джалили также обошел своего ближайшего соперника, бывшего главу Минздрава Масуда Пезешкияна, который получил 3,389 миллиона голосов. Третье место у спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа с 1,116 миллиона голосов. На данный момент в выборах поучаствовал 61 миллион избирателей.

Досрочные президентские выборы стартовали 28 июня в 08:00 по местному времени. Избирательные участки закрылись в ночь на 29 июня по Москве.

9 июня представитель избирательного штаба при МВД Ирана Мохсен Эслами официально объявил имена шести кандидатов в президенты страны. После снятия кандидатуры Закани в гонке помимо Галибафа и Джалили остались депутат парламента Масуд Пезешкиян, бывший прокурор страны Мустафа Пурмохаммади и вице-президент Газизаде Хашеми.

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      Анна Щербакова
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