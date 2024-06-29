В Киеве задержали взорвавшего гранату мужчину

Полиция Киева: задержан мужчина, повредивший 11 автомобилей гранатой

В Киеве мужчина взорвал гранату и повредил 11 автомобилей. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте полиции украинской столицы.

Уточняется, что правоохранители задержали мужчину, повредившего средства передвижения. Ему предъявили обвинения по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Кроме того, во время обыска его квартиры полицейские изъяли пять гранат и около 40 патронов разного калибра. За это правонарушение предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Ранее в Одессе задержали публиковавших перемещения военкомов и Вооруженных сил Украины (ВСУ) блогеров. По данные Службы безопасности Украины, блогеры распространяли координаты блокпостов и маршруты перемещения мобильных групп.