Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:20, 29 июня 2024Бывший СССР

В Киеве задержали взорвавшего гранату мужчину

Полиция Киева: задержан мужчина, повредивший 11 автомобилей гранатой

Фото: Власність Національної поліції України

В Киеве мужчина взорвал гранату и повредил 11 автомобилей. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте полиции украинской столицы.

Уточняется, что правоохранители задержали мужчину, повредившего средства передвижения. Ему предъявили обвинения по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Кроме того, во время обыска его квартиры полицейские изъяли пять гранат и около 40 патронов разного калибра. За это правонарушение предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Ранее в Одессе задержали публиковавших перемещения военкомов и Вооруженных сил Украины (ВСУ) блогеров. По данные Службы безопасности Украины, блогеры распространяли координаты блокпостов и маршруты перемещения мобильных групп.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В России ответили на требование компенсаций Шри-Ланкой за погибших на СВО граждан. Речь идет о 17 иностранных бойцах

      Москвичам назвали время ухода изматывающей жары

      Бастрыкин объяснил слова о «Госдуре»

      Самолет с пассажирами выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в российском городе

      В России призовут международные органы осудить атаку ВСУ в Курской области

      Информацию об авиационной опасности на пляжах Анапы опровергли

      Раскрыты особенности диктаторского режима Гитлера. Как они привели мир ко Второй мировой войне?

      В Киеве задержали взорвавшего гранату мужчину

      Журнал Time описал ситуацию с Байденом словом «паника»

      Украинские военные расстреляли группу беженцев в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше