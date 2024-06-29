В Крыму оценили соглашение ЕС и Украины о безопасности

Постпред Крыма Мурадов назвал соглашение ЕС и Украины о безопасности ядовитым

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов оценили соглашение Европейского союза (ЕС) и Украины о безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

Мурадов назвал документ «ядовитым», поскольку он рассчитан на «порабощение» украинского народа и полное разрушение связей с Россией.

«Это никакая не безобидная экономическая интеграция, а коварный план нанесения нашей стране задуманного Западом стратегического поражения и полного разрушения связей Украины с Россией», — подчеркнул политик.

Ранее ЕС пообещал поддерживать только проевропейскую Украину в двустороннем соглашении о безопасности. Как следует из документа, Украина обязуется поддерживать ценности Евросоюза.

В документе также описываются действия Киева и Евросоюза на случай «будущей агрессии». Как следует из соглашения, в случае угрозы по требованию любой из сторон проводятся экстренные консультации.