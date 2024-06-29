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21:25, 29 июня 2024Мир

В Польше призвали снова научиться играть в эскалацию с Россией

Глава МИД Польши Сикорский призвал снова научиться играть в эскалацию с Россией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Странам Запада необходимо снова научиться играть в эскалацию с Россией и президентом страны Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом он сказал во время публичной лекции, выдержка из которой опубликована на его странице в соцсети X.

«Нам нужно снова научиться использовать игру на эскалацию. Например: мы можем конфисковать все российские государственные активы на сумму 300 миллиардов евро. Путин уже списал их на потери и не рассчитывает получить их обратно. Но он также не думает, что у нас хватит смелости взять их под свой контроль», — считает глава польского МИД.

Сикорский подчеркнул, что «Кремль можно остановить и даже победить», но в Европе об этом забыли.

Ранее глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей заявил, что решение властей европейских стран использовать доходы с замороженных российских активов для помощи Киеву угрожает функционированию международной валютной системы из-за недостатка правовой базы.

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      Сергей Грехов
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